Italia prima squadra ad entrare nelle semifinali di curling a Pechino 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Un'Italia indomita ha continuato a vincere oggi, sabato 5 febbraio, con vittorie sull'Australia e sui campioni del mondo della Gran Bretagna in un'intrigante quarta giornata di doppio curling a Pechino 2022. In questo modo è stata la prima squadra ad entrare alle semifinali di curling. semifinali di curling: come è andata per l'Italia? Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati testati fino in fondo da Bruce Mouat e Jen Dodds del Team GB in una partita degna della reputazione di "scacchi sul ghiaccio" del curling. Un tiro sbalorditivo di Constantini nel settimo giro alla fine si è rivelato decisivo nella vittoria per 7-5 degli Italiani.

