Incidente in platea a Sanremo 2022, una donna al pronto soccorso ma spettacolo salvo (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo la caduta del cameraman c'è stato un altro Incidente a Sanremo 2022 ma in platea, tra il pubblico presente al festival. E' accaduto ieri sera ma in tv non abbiamo visto nulla, le telecamere erano impegnate con l'esibizione in corso e Amadeus ha preferito proseguire con lo spettacolo e ha fatto bene. In scena Irama e Gianluca Grignani per la quarta serata di Sanremo, le cover, l'entusiasmo, tantissimi artisti sul palco e momenti magari anche di confusione. La mia storia tra le dita è il brano scelto da Irama, un omaggio a Grignani che è con lui e sembra che dalla galleria un fotografo abbia fatto precipitare un suo obiettivo che avrebbe colpito una donna seduta in platea proprio nel bel mezzo dell'esibizione. I presenti hanno ovviamente visto tutto ...

