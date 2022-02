In Australia vogliono ri-utilizzare l'urina come fertilizzante per i parchi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - È ricca di potassio, fosforo e azoto, potrebbe essere perfetta, ovviamente riciclata e trattata, per fertilizzare i parchi delle città. Ma ce ne liberiamo appena possibile (anche con repulsione). Stiamo parlando dell'urina, quella umana, che di potassio, fosforo e azoto è fonte libera, abbondante e inesauribile. Dei suoi possibili usi per aiutare le piante a crescere si è occupato uno studio della Griffith University, università della South East Queensland, in Australia: una ricerca che è anche un progetto di quattro anni. Da una parte la teoria, dall'altra la sperimentazione sul campo. Di che si tratta? Nei servizi igienici dei parchi verrà installato un dispositivo per la separazione delle urine (sotto la curva a U) che intrappolerebbe i nutrienti adatti al riutilizzo, rimuovendo contemporaneamente le ... Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - È ricca di potassio, fosforo e azoto, potrebbe essere perfetta, ovviamente riciclata e trattata, per fertilizzare idelle città. Ma ce ne liberiamo appena possibile (anche con repulsione). Stiamo parlando dell', quella umana, che di potassio, fosforo e azoto è fonte libera, abbondante e inesauribile. Dei suoi possibili usi per aiutare le piante a crescere si è occupato uno studio della Griffith University, università della South East Queensland, in: una ricerca che è anche un progetto di quattro anni. Da una parte la teoria, dall'altra la sperimentazione sul campo. Di che si tratta? Nei servizi igienici deiverrà installato un dispositivo per la separazione delle urine (sotto la curva a U) che intrappolerebbe i nutrienti adatti al riutilizzo, rimuovendo contemporaneamente le ...

