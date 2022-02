Il senso di Dargen per gli occhiali (Di sabato 5 febbraio 2022) Tra le piacevoli scoperte di questo Sanremo 2022 c'è sicuramente Dargen, nome d'arte di Jacopo D'Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e dj che sul palco della kermesse sta facendo saltare tutti dalle sedie con la sua canzone Dove si balla. Anche se il pubblico mainstream lo sta scoprendo solo in questa occasione, il ragazzo lavora nella musica da anni, prima nella crew di Gué Pequeno e Jake La Furia con cui ha fondato il gruppo Sacre Scuole, poi come «cantautorap», come ama auto-definirsi, e prolifico autore, tanto che nel 2013 entra nella giuria di Area Sanremo con la missione di selezionare i giovani. Nella scorsa edizione del Festival ha firmato ben due brani in gara, Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. Ma oltre al suo talento poliedrico e alla hit dal ritmo martellante, Dargen ha colpito anche per il ... Leggi su gqitalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Tra le piacevoli scoperte di questo Sanremo 2022 c'è sicuramente, nome d'arte di Jacopo D'Amico, rapper, cantautore, produttore discografico e dj che sul palco della kermesse sta facendo saltare tutti dalle sedie con la sua canzone Dove si balla. Anche se il pubblico mainstream lo sta scoprendo solo in questa occasione, il ragazzo lavora nella musica da anni, prima nella crew di Gué Pequeno e Jake La Furia con cui ha fondato il gruppo Sacre Scuole, poi come «cantautorap», come ama auto-definirsi, e prolifico autore, tanto che nel 2013 entra nella giuria di Area Sanremo con la missione di selezionare i giovani. Nella scorsa edizione del Festival ha firmato ben due brani in gara, Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. Ma oltre al suo talento poliedrico e alla hit dal ritmo martellante,ha colpito anche per il ...

