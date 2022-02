Hellas Verona, Ceccherini: «Vlahovic? Quante botte. Vogliamo la salvezza» (Di sabato 5 febbraio 2022) Federico Ceccherini, difensore dell’Hellas Veorna, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole Federico Ceccherini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole del difensore dell’Hellas Verona: Hellas Verona – «Restare qui la scelta giusta. Voglio migliorare ancora. Abbiamo un bel gruppo. Ci troviamo meglio a giocare con le grandi perché giocano più aperte. Obiettivo? Il nostro resta la salvezza, poi vedremo dove saremo una volta raggiunta quella. Vogliamo fare più punti dell’anno scorso». Vlahovic – «Quando giocavo con lui non era così forte. Era acerbo. Casale l’ha marcato molto bene senza che io gli abbia dato consigli. Fiorentina? Nel periodo alla Fiorentina in allenamento ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Federico, difensore dell’Veorna, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole Federicoha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole del difensore dell’– «Restare qui la scelta giusta. Voglio migliorare ancora. Abbiamo un bel gruppo. Ci troviamo meglio a giocare con le grandi perché giocano più aperte. Obiettivo? Il nostro resta la, poi vedremo dove saremo una volta raggiunta quella.fare più punti dell’anno scorso».– «Quando giocavo con lui non era così forte. Era acerbo. Casale l’ha marcato molto bene senza che io gli abbia dato consigli. Fiorentina? Nel periodo alla Fiorentina in allenamento ...

