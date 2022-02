Germania, centrosinistra nella bufera: «Togliete a Schroeder lo stipendio di ex cancelliere» (Di sabato 5 febbraio 2022) Polemiche sempre più dure in Germania. nella bufera, l’ex cancelliere socialdemocratico tedesco Gerhard Schroeder. Entrerà a far parte del Consiglio di sorveglianza del colosso russo Gazprom,. E questo accade nel pieno della crisi fra Russia e Ucraina. I cristiano-democratici bavaresi (Csu) all’opposizione hanno chiesto di revocargli lo stipendio che gli spetta come ex cancelliere. Alla richiesta si è unita un’esponente del partito liberale al governo. Schroeder sotto accusa: danneggia la Germania «Il comportamento di Gerhard Schroeder danneggia la Germania. Dobbiamo parlare fra partiti delle revoca del suo stipendio ufficiale». Lo ha detto in parlamento il capogruppo della Csu, Stefan ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Polemiche sempre più dure in, l’exsocialdemocratico tedesco Gerhard. Entrerà a far parte del Consiglio di sorveglianza del colosso russo Gazprom,. E questo accade nel pieno della crisi fra Russia e Ucraina. I cristiano-democratici bavaresi (Csu) all’opposizione hanno chiesto di revocargli loche gli spetta come ex. Alla richiesta si è unita un’esponente del partito liberale al governo.sotto accusa: danneggia la«Il comportamento di Gerharddanneggia la. Dobbiamo parlare fra partiti delle revoca del suoufficiale». Lo ha detto in parlamento il capogruppo della Csu, Stefan ...

