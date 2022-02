Covid, calano ricoveri e terapie intensive: il confronto tra 2021 e 2022. I DATI (Di sabato 5 febbraio 2022) Con la campagna vaccinale ormai consolidata, l'andamento delle ospedalizzazioni è in discesa, anche rispetto ai primi mesi dello scorso anno quando le immunizzazioni erano iniziate da poche settimane. Secondo il bollettino del 5 febbraio diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari (18.615, -386) e in rianimazione (1.411, -29), e la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è all'11%, con 93.157 nuovi casi rilevati su 846.480 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 febbraio 2022) Con la campagna vaccinale ormai consolidata, l'andamento delle ospedalizzazioni è in discesa, anche rispetto ai primi mesi dello scorso anno quando le immunizzazioni erano iniziate da poche settimane. Secondo il bollettino del 5 febbraio diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari (18.615, -386) e in rianimazione (1.411, -29), e la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è all'11%, con 93.157 nuovi casi rilevati su 846.480 test giornalieri

