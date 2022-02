Calciomercato Juve | assalto a Gravenberch in estate

(Di domenica 6 febbraio 2022): il talento dell’Ajax sarebbe in cima alla lista di Allegri. Le ultime sulbianconero Dopo il clamoroso colpo Vlahovic, la dirigenza dellantus è alla ricerca di un grande rinforzo a centrocampo. Tra i nomi accostati c’è anche quello di Ryandell’Ajax. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il talento classe 2002 dell’Ajax sarebbe in cima alla lista di Allegri. L’olandese è nel mirino del Real Madrid e non solo, ed è valutato almeno 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Gatti il simbolo del progetto grande blocco azzurro - Gazzetta_it : Juve, Zaniolo è più di una suggestione: c'è anche il Tottenham, ma i bianconeri sono partiti di slancio - GiovaAlbanese : Le parole di #Allegri sul #calciomercato e le scelte di formazione: le ultime sulla #Juventus alla vigilia di… - ale1980cro : RT @cmdotcom: Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve https://t.co… - AlphaNewtype : RT @cmdotcom: Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Calciomercato.com

Milan e, duello per Lacazette: i dettagli Alexandre Lacazette © LaPresseCome riportato da 'todofichajes.com', la Juventus e anche il Milan sono sulle tracce dell'esperto attaccante ...Secondo fonti spagnole, il Siviglia ha iniziato i primi contatti con l' Atlético Madrid per un trasferimento estivo dell'attaccante dellaLEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus sfreccia sull’Inter: doppio colpo in Serie A Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sulle tracce di Dybala ci sarebbe il Liverpool. Klopp infatti in ...Calciomercato Milan e Juve, duello per Lacazette: i dettagli. Come riportato da ‘todofichajes.com’, la Juventus e anche il Milan sono sulle tracce dell’esperto attaccante francese. Ha qualità ...