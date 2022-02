Benevento 5, terza vittoria di fila: battuta la Fortitudo Pomezia (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – terza vittoria consecutiva in campionato per il Benevento 5 che in un PalaTedeschi pieno di entusiasmo si è sbarazzato dalla Fortitudo Pomezia rispedendo al mittente il tentativo di sorpasso dei laziali, ora sempre terzi in classifica dietro ai sanniti ma a -4. Il match si è aperto con il minuto di raccoglimento per la scomparsa della mamma del capitano giallorosso Vincenzo Botta, ovviamente assente, e si è subito percepito il grande desiderio dei ragazzi di mister Cundari di gettare il cuore oltre l’ostacolo per dedicare la vittoria al proprio compagno di squadra. In avvio ospiti vicini al vantaggio con Lemos che non ha trovato la deviazione vincente a due passi da Matheus. Sul fronte opposto, poi, una conclusione al volo di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuticonsecutiva in campionato per il5 che in un PalaTedeschi pieno di entusiasmo si è sbarazzato dallarispedendo al mittente il tentativo di sorpasso dei laziali, ora sempre terzi in classifica dietro ai sanniti ma a -4. Il match si è aperto con il minuto di raccoglimento per la scomparsa della mamma del capitano giallorosso Vincenzo Botta, ovviamente assente, e si è subito percepito il grande desiderio dei ragazzi di mister Cundari di gettare il cuore oltre l’ostacolo per dedicare laal proprio compagno di squadra. In avvio ospiti vicini al vantaggio con Lemos che non ha trovato la deviazione vincente a due passi da Matheus. Sul fronte opposto, poi, una conclusione al volo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento terza Bcc " filiale di Baselice. Cittadini contro la chiusura ... aperta nel 1991, è la terza nella storia dall'allora Cassa Rurale ed Artigiana di San Marco dei Cavoti che oggi è diventata l'unica BCC con sede legale ed amministrativa nella provincia di Benevento ...

Soel Benevento scatenata, dal mercato arriva Dobriga Benevento . Un nuovo rinforzo per la Soel Benevento che domani ospiterà il Potenza al Pala Parente con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva. Al roster sannita si è aggiunta da poche ore Alice Dobrigna, ala - guardia triestina ...

Benevento 5, terza vittoria di fila: battuta la Fortitudo Pomezia anteprima24.it Benevento, una prova di forza per riprendere la corsa: Caserta opta per Improta e Forte Dare un’ulteriore accelerata alla propria marcia, dopo la brusca frenata di Alessandria. Il Benevento ci prova, vuole fare bottino pieno questo pomeriggio contro il Parma per tenere a distanza di ...

Morti sul lavoro, numeri pessimi nel Sannio: è il terzo territorio più pericoloso in Italia Il territorio provinciale di Benevento è terzo in Italia per tasso incidenza del rischio infortuni mortali sul lavoro secondo l’osservatorio di Vega Engineering a consuntivo refertato per i dati 2021.

