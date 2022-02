ZIelinski: “Ho già dimostrato di avere “cazzimma”, ho un messaggio per i tifosi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piotr ZIelinski, centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Piotr ZIelinski Napoli Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È la tua migliore stagione? Siamo a metà non lo posso dire. Spero che la mia migliore stagione lo sarà fino alla fine. Spalletti è un maestro, lo dobbiamo seguire fino in fondo. Gennaio positivo? Si tutti lo temevano ma come dico sempre, abbiamo tanti giocatori forti e anche con le assenze, i sostituti hanno dato il loro contributo. Domenica a Venezia, guai a pensare Inter? Ovvio, dobbiamo pensare solo a questa partita, il Venezia è avversario tosto e lo ha già dimostrato. Dal girone d’andata il Napoli è cresciuto? Si è vero, siamo una grande squadra. Tanti giocatori forti che danno sempre una mano. Siamo in grado di toglierci delle ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Piotr, centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. PiotrNapoli Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È la tua migliore stagione? Siamo a metà non lo posso dire. Spero che la mia migliore stagione lo sarà fino alla fine. Spalletti è un maestro, lo dobbiamo seguire fino in fondo. Gennaio positivo? Si tutti lo temevano ma come dico sempre, abbiamo tanti giocatori forti e anche con le assenze, i sostituti hanno dato il loro contributo. Domenica a Venezia, guai a pensare Inter? Ovvio, dobbiamo pensare solo a questa partita, il Venezia è avversario tosto e lo ha già. Dal girone d’andata il Napoli è cresciuto? Si è vero, siamo una grande squadra. Tanti giocatori forti che danno sempre una mano. Siamo in grado di toglierci delle ...

Advertising

napolista : #Zielinski: «Tutti temevano gennaio, ma questo è un gruppo di campioni. Abbiamo fatto ottimi risultati» A Radio Kk… - tuttonapoli : Zielinski a KKN: 'Mi chiedono di tirar fuori la cazzimma, ma l'ho già fatto! Scudetto, perché no? Su Spalletti...' - kisskissnapoli : #Zielinski: 'Credo che ormai da anni sto cacciando la 'cazzimma', ho già dimostrato di averla e voglio proseguire sulla mia strada' - ralphfiennes55 : @ruotologiacomo @Torrenapoli1 No, sia lui che Zielinski non saranno multati Caso ammutinamento, niente causa per Z… - tucometichiami : Zielinski Henry o Tonali Joao Pedro? (Ma avrei già Pavoletti…) #Fantacalcio @Fantacalcio @UDFanta @ProfidiAndrea @SOSFanta -

Ultime Notizie dalla rete : ZIelinski già Consigli fantacalcio, 24° giornata Serie A 2021/2022 - Calciomagazine ... ha già realizzato 14 gol in 26 partite: la difesa del Genoa é avvisata. Top 11 Fantacalcio Serie A 2021 - 2022, 24° giornata Musso Singo Rrhamani Cuadrado Bajraimi Praet Pasalic Zielinski Vlahovic ...

Corsi, pres. Empoli: 'Giuntoli conosce alcuni prima di tutti, è a stretto contatto con il nostro ds' ... Mario Rui, Zielinski ed altri. Mi auguro che si smetta di parlare dei nostri calciatori in ottica mercato. Non c'è bisogno di parlarne, ho parlato molto di Ricci perchè a diciassette anni già ...

Zielinski: "Scudetto? Faremo di tutto per realizzare i sogni dei tifosi, abbiamo bisogno di loro! Su Venezia, Koulibaly e la cazzimma..." CalcioNapoli24 ... harealizzato 14 gol in 26 partite: la difesa del Genoa é avvisata. Top 11 Fantacalcio Serie A 2021 - 2022, 24° giornata Musso Singo Rrhamani Cuadrado Bajraimi Praet PasalicVlahovic ...... Mario Rui,ed altri. Mi auguro che si smetta di parlare dei nostri calciatori in ottica mercato. Non c'è bisogno di parlarne, ho parlato molto di Ricci perchè a diciassette anni...