Via i rifiuti dalla spiaggia di Torre Faro, Fare Verde Messina chiama a raccolta la città (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiunque voglia partecipare all'iniziativa, può contattare Fare Verde al numero di cellulare 347 4946235 o inviare una e - mail all'indirizzo FareVerdeMessina@tiscali.it . Ai partecipanti saranno ... Leggi su normanno (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chiunque voglia partecipare all'iniziativa, può contattareal numero di cellulare 347 4946235 o inviare una e - mail all'indirizzo@tiscali.it . Ai partecipanti saranno ...

Advertising

RaffaelLaLaLand : @MaxTomorrow Finché il vile in conf stampa esordisce dicendo che la situazione è colpa dei non vaccinati, per quest… - MasseraGiulia : RT @blogesquilino: Ora a Piazza Vittorio angolo via Ricasoli #Esquilino. Ma qualcuno non ha detto che la situazione dei rifiuti è comunque… - tbuccico69 : RT @blogesquilino: Ora a Piazza Vittorio angolo via Ricasoli #Esquilino. Ma qualcuno non ha detto che la situazione dei rifiuti è comunque… - barbamob : RT @blogesquilino: Ora a Piazza Vittorio angolo via Ricasoli #Esquilino. Ma qualcuno non ha detto che la situazione dei rifiuti è comunque… - stormi1904 : RT @diarioromano: Ripulita l’area verde di via Portonaccio Rimossi i rifiuti e potati gli alberi tra via Tiburtina e via di Portonaccio. L… -