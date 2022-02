Uomini e Donne, anticipazioni 4 febbraio: Luca Salatino elimina una corteggiatrice? Tornano Isabella Ricci e Fabio Mantovani? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 4 febbraio: le emozioni non mancheranno nemmeno oggi, tra Trono Classico e Trono Over. Vediamo nel dettaglio. Uomini e Donne, anticipazioni 4 febbraio: Luca Salatino “liquida” Eleonora De Fazio Dopo le due segnalazioni sulla corteggiatrice, Luca non ha avuto nessun definitivo chiarimento con lei. Pur sapendo che ad Eleonora piace davvero, teme proprio che frequenti ancora il suo ex (anzi, che addirittura viva con lui!) e decide di interrompere la conoscenza. La difesa di Eleonora. C’è anche la mamma La De Fazio ha fatto una diretta su Instagram ieri stesso per parlare della situazione e in particolare della chiamata compromettente (di una vicina) che si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022): le emozioni non mancheranno nemmeno oggi, tra Trono Classico e Trono Over. Vediamo nel dettaglio.“liquida” Eleonora De Fazio Dopo le due segnalazioni sullanon ha avuto nessun definitivo chiarimento con lei. Pur sapendo che ad Eleonora piace davvero, teme proprio che frequenti ancora il suo ex (anzi, che addirittura viva con lui!) e decide di interrompere la conoscenza. La difesa di Eleonora. C’è anche la mamma La De Fazio ha fatto una diretta su Instagram ieri stesso per parlare della situazione e in particolare della chiamata compromettente (di una vicina) che si ...

