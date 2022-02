Super Green Pass, il Sannio rispetta le regole: una sola sanzione fin qui (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germano Passafiume ed il Vice Comandante provinciale della Guardia di Finanza, ten. col. Giovanni Ferrajolo. Al centro della seduta odierna la verifica del piano dei controlli Covid alla luce dell’entrata in vigore in data 1° febbraio scorso dell’estensione dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ai servizi ed alle attività individuate dall’art. 3 del decreto legge 7.1.2022, n.1. I dati hanno evidenziato che nei primi tre giorni del mese gli operatori delle Forze dell’Ordine hanno controllato complessivamente le certificazioni verdi di n. 923 persone, sanzionandone una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, cui hanno preso parte il Questore, dr. Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germanoafiume ed il Vice Comandante provinciale della Guardia di Finanza, ten. col. Giovanni Ferrajolo. Al centro della seduta odierna la verifica del piano dei controlli Covid alla luce dell’entrata in vigore in data 1° febbraio scorso dell’estensione dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ai servizi ed alle attività individuate dall’art. 3 del decreto legge 7.1.2022, n.1. I dati hanno evidenziato che nei primi tre giorni del mese gli operatori delle Forze dell’Ordine hanno controllato complessivamente le certificazioni verdi di n. 923 persone, sanzionandone una ...

ignaziocorrao : Per tutti gli altri super green pass illimitato, ma solo se dopo due dosi e guarigione o tre dosi. Per tutti quelli… - NicolaPorro : ?? Incredibile! Guardate cosa chiedono adesso oltre a #greenpass e vaccinazione: da non crederci ???? #Mattarella… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - pemar2 : @Sallyvan13 @frank20161915 @GiorgiaMeloni No, l'italiano può entrare solo col super green pass. - anteprima24 : ** Super Green Pass, il Sannio rispetta le regole: una sola sanzione fin qui ** -