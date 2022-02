Studenti in piazza, la guida del “buon ribelle”: gli attrezzi per lottare per un mondo diverso: “Vi daranno dei ragazzini: non scoraggiatevi” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Povertà, lotta di classe, rivoluzione, uguaglianza, futuro. Parole ricche di storia ma che al contempo possono essere facilmente apprese come concetti astratti, perché lontane dalla propria realtà culturale e materiale; o perché trattate così, come concetti in sé, quasi estetici e scissi dalla loro concreta traduzione sociale e trasformazione storica. Diletta Bellotti è un’attivista romana laureata in Diritti umani e migrazioni internazionali a Bruxelles e attualmente è ricercatrice alla Fondazione Osservatorio Agromafie: ha scritto The Rebel Toolkit: guida alla tua rivoluzione (De Agostini, 224 pp, 12,90 euro) nel quale ricorrono proprio quelle stesse parole complesse, oggetto di frequenti semplificazioni, decorse nel vocabolario collettivo o svuotate di significato. L’autrice però supera questa impasse e quelle parole le usa e le usa tutte. Il linguaggio con cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Povertà, lotta di classe, rivoluzione, uguaglianza, futuro. Parole ricche di storia ma che al contempo possono essere facilmente apprese come concetti astratti, perché lontane dalla propria realtà culturale e materiale; o perché trattate così, come concetti in sé, quasi estetici e scissi dalla loro concreta traduzione sociale e trasformazione storica. Diletta Bellotti è un’attivista romana laureata in Diritti umani e migrazioni internazionali a Bruxelles e attualmente è ricercatrice alla Fondazione Osservatorio Agromafie: ha scritto The Rebel Toolkit:alla tua rivoluzione (De Agostini, 224 pp, 12,90 euro) nel quale ricorrono proprio quelle stesse parole complesse, oggetto di frequenti semplificazioni, decorse nel vocabolario collettivo o svuotate di significato. L’autrice però supera questa impasse e quelle parole le usa e le usa tutte. Il linguaggio con cui ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - stanzaselvaggia : 3000 persone. Oggi a Torino studenti, sindacati e cittadini di tutte le età sono scesi in piazza per manifestare d… - ciropellegrino : #Lamorgese non è mai all'altezza del suo ruolo da ministro dell'Interno. C'erano validi candidati. fu la scelta peg… - SignorAldo : RT @eziomauro: Studenti in piazza in tutta Italia. A Roma in 5.000. 'Vogliamo un'altra maturità, la prova scritta è impensabile' https://t.… - MarcoZagaglia : RT @CucchiRiccardo: Oggi gli studenti tornano in piazza contro l'alternanza scuola lavoro. Hanno ragione e vanno ascoltati. Non manganellat… -