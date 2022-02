Sanremo | da Britney Spears cantata da Emma a ' Il cielo in una stanza' di Blanco

Advertising

RadioItalia : .@MarroneEmma a Radio Italia: 'L'amore? Sto lanciando messaggi all'universo da anni. Me la meriterò qualcosa prima… - __Erip__ : RT @VanityFairIt: Dalle volte in cui la cantante pronuncia la parola «Baby» al video girato nel liceo del film culto Grease. 20 curiosità s… - VanityFairIt : Dalle volte in cui la cantante pronuncia la parola «Baby» al video girato nel liceo del film culto Grease. 20 curio… - _BIBBO_02 : Aspettando @MarroneEmma rifare l’iconica salita di Britney sulle scale di Sanremo #SANREMO2022 - Ilaria_14_ : RT @BSNewsItalia: Questa sera per la serata delle cover a Sanremo si esibiranno Emma (@MarroneEmma) e Francesca Michielin (@francescacheeks… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Britney

Rosa questa sera duetterà con Tananai nella serata delle cover di. Dove e quando è nato, ... Il 18 febbraio 2021 pubblica il singoloin collaborazione con MamboLosco e Radical e il 25 ...20.52: Tra pochi istanti prenderà il via la quarta serata del Festival di20.49: Questa sera scarno il menu degli ospiti, vista la concentrazione di musica e star sul ...more time (di...Festival di Sanremo 2022: la scaletta della quarta serata dedicata alle ... ma non solo. Baby one more time di Britney Spears è infatti il brano che verrà interpretato da Emma Marrone, che duetterà ...Sangiovanni ha chiamato Fiorella Mannoia per rendere omaggio a Pierangelo Bertoli con A muso duro. Emma alle prese con Baby One More Time di Britney Spears, con Francesca Michielin. Un medley per ...