Sanremo 2022: le pagelle della 3a serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una serata, la terza del Festival di Sanremo 2022, in cui si sono esibiti tutti i cantanti in gara. Vediamo com’è andata. Giusy Ferreri Aveva chiuso la prima serata, apre la terza. È una Giusy Ferreri elegante ed emozionata quella che sale sul palco dell’Ariston. Con lei il fedele megafono nautico, compagno di viaggio che sembra osteggiare l’esibizione più che aggiungere quel quid in più. La Ferreri fa il suo lavoro e lo fa bene, ma la sua “Miele” non lascia il segno. Voto 5,5. Highsnob & Hu Oltre che cantarlo, gli Highsnob & Hu inscenano il testo della loro “Abbi cura di te”. L’outfit e il copione sono quelli della precedente esibizione e tutto si compie come un déjà vu che non vorremmo rivivere. L’abbraccio conclusivo è forse la cosa più bella dell’esibizione: la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una, la terza del Festival di, in cui si sono esibiti tutti i cantanti in gara. Vediamo com’è andata. Giusy Ferreri Aveva chiuso la prima, apre la terza. È una Giusy Ferreri elegante ed emozionata quella che sale sul palco dell’Ariston. Con lei il fedele megafono nautico, compagno di viaggio che sembra osteggiare l’esibizione più che aggiungere quel quid in più. La Ferreri fa il suo lavoro e lo fa bene, ma la sua “Miele” non lascia il segno. Voto 5,5. Highsnob & Hu Oltre che cantarlo, gli Highsnob & Hu inscenano il testoloro “Abbi cura di te”. L’outfit e il copione sono quelliprecedente esibizione e tutto si compie come un déjà vu che non vorremmo rivivere. L’abbraccio conclusivo è forse la cosa più bella dell’esibizione: la ...

