Sanremo 2022, Amadeus "Sergio Mattarella mi ha telefonato"

Il Presidente Sergio Mattarella ha telefonato ad Amadeus per ringraziarlo dell'omaggio fattogli nella terza serata di Sanremo 2022. Sergio Mattarella ha telefonato ad Amadeus dopo l'omaggio tributatogli in apertura della terza serata di Sanremo 2022: la rivelazione è stata fatta dallo stesso Amadeus ai giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione della quarta giornata della kermesse canora. Il conduttore è rimasto colpito per la telefonata, un momento che porterà per sempre nel suo cuore, ha assicurato visibilmente commosso. Ieri è iniziato ufficialmente il nuovo settennato di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica.

