Roma vs Genoa: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Genoa. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva e riparte dal match contro l’Empoli. Il Genoa dal pari contro l’Udinese a caccia di punti salvezza. Roma vs Genoa: da dove iniziamo Roma Una Roma galvanizzata dall’andamento delle ultime tre partite che hanno portato il massimo del profitto. Tuttavia nonostante aver capitalizzato il massimo la squadra di Mourinho è ancora in cerca della quadratura e soffre, rischiando troppo, la gestione dei momenti di pressione. Con l’ausilio degli innesti della sessione invernale di mercato sembra che possa aver acquisito quella dose di personalità che fino ad oggi è mancata nei momenti difficili dove la squadra va ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabato 5 febbraio alle ore 15 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva e riparte dal match contro l’Empoli. Ildal pari contro l’Udinese a caccia di punti salvezza.vs: da dove iniziamoUnagalvanizzata dall’andamento delle ultime tre partite che hanno portato il massimo del profitto. Tuttavia nonostante aver capitalizzato il massimo la squadra di Mourinho è ancora in cerca della quadratura e soffre, rischiando troppo, la gestione dei momenti di pressione. Con l’ausilio degli innesti della sessione invernale di mercato sembra che possa aver acquisito quella dose di personalità che fino ad oggi è mancata nei momenti difficili dove la squadra va ...

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - OfficialASRoma : ??? Se sarai a #RomaGenoa: ?? Scarica il wallet AstraX ?? Crea il tuo account ?? Superati i tornelli cerca il punto di… - SkySport : Roma-Genoa, Mourinho: 'Pellegrini out, Zaniolo resta almeno fino al 2024' #SkySport #RomaGenoa #Mourinho… - Daniele_Rockin : RT @OfficialASRoma: Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ragazz… - radiozena1 : RADIO ZENA e REALTA' GENOANA vi invitano all'ascolto di una nuova trasmissione che parla di calcio e, ovviamente di… -