Roma-Genoa, i convocati di Blessin: 24 giocatori in lista, c’è Piccoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) convocati 24 giocatori dal nuovo tecnico del Genoa, Alexander Blessin, per la sfida di domani all’Olimpico contro la Roma. L’elenco completo dei giocatori: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Piccoli, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Vanheusden, Vasquez, Yeboah. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022)24dal nuovo tecnico del, Alexander, per la sfida di domani all’Olimpico contro la. L’elenco completo dei: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard,, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Vanheusden, Vasquez, Yeboah. SportFace.

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, la conferenza di #Blessin alla vigilia del match con la #Roma - sportface2016 : #RomaGenoa, i convocati di #Blessin - wolfsjager88 : In una settimana ho genoa Roma domani, martedì vado allo stadio per Inter Roma e per domenica prossima vado a veder… - AssetAsteria : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 Roma-Genoa 2-0 Inter-Milan 1-1 Fiorentina-Lazio 1-2 Atalanta-Cagliari 3-0 Bolog… - calcioepepe : Credo che la doppietta di Zaniolo contro il Genoa domani possa considerarsi l'ottavo Colle di Roma. -