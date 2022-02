Quattro stretti collaboratori di Boris Johnson si sono dimessi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tre dei quali implicati nello scandalo delle feste organizzate nella residenza del primo ministro britannico durante il primo lockdown Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tre dei quali implicati nello scandalo delle feste organizzate nella residenza del primo ministro britannico durante il primo lockdown

gemin_steven98 : RT @ilpost: Quattro stretti collaboratori del primo ministro britannico Boris Johnson si sono dimessi - JacZan : RT @ilpost: Quattro stretti collaboratori del primo ministro britannico Boris Johnson si sono dimessi - ilpost : Quattro stretti collaboratori del primo ministro britannico Boris Johnson si sono dimessi - wrdjouska : tra l’altro, al mio solito, finirò per mettere in valigia quattro stracci pescati a caso dall’armadio. perché domat… - AleDeVirgilio : Quattro voti alla Casellati. In parlamento deve avere almeno tre parenti stretti. -

