Presentazione MotoGP | ecco le Yamaha 2022 di Quartararo e Morbidelli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il 4 febbraio, nello stesso giorno della Suzuki,trasmette dal nuovo etere chiamato web ladella squadra. In una sorta di mini documentario, in cui si mostra la preparazione invernale dei due piloti, la casa dei tre diapason ha svelato la livrea delle M1, identica a quella del 2021. Fabioe Francosi sono messi in posa, carichi di aspettative. Non poteva mancare l’intervento di Lin Jarvis e di Maio Meregalli, i quali hanno evidenziato gli obiettivi del costruttore di Iwata.Suzuki, operazione rilancio: quali obiettivi per il? Per, si ...