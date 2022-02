Pedofilia nella Chiesa in Nuova Zelanda, 1.680 denunce dal 1950 ad oggi (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – ?Anche la Nuova Zelanda pubblica un report sulla situazione degli abusi sessuali da parte dei preti. Il report arriva da Te R?p? Tautoko, il gruppo di coordinamento tra la Chiesa e la Royal Commission che indaga sul tema. Il report, frutto di due anni di lavoro capillare riportato dai media vaticani, riporta un totale di 1.680 denunce fatte da 1.122 vittime contro religiosi e laici dal 1950 a oggi, con 592 presunti abusatori denunciati. In particolare, i decenni ‘60 e ‘70 risultano i più critici, con il 75% delle denunce che risalgono a quel periodo. Nei due anni di lavoro, Te R?p? Tautoko ha esaminato i documenti informativi delle sei diocesi cattoliche del Paese e quelli raccolti in 43 congregazioni religiose cattoliche; la ricerca ha incluso, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – ?Anche lapubblica un report sulla situazione degli abusi sessuali da parte dei preti. Il report arriva da Te R?p? Tautoko, il gruppo di coordinamento tra lae la Royal Commission che indaga sul tema. Il report, frutto di due anni di lavoro capillare riportato dai media vaticani, riporta un totale di 1.680fatte da 1.122 vittime contro religiosi e laici dal, con 592 presunti abusatori denunciati. In particolare, i decenni ‘60 e ‘70 risultano i più critici, con il 75% delleche risalgono a quel periodo. Nei due anni di lavoro, Te R?p? Tautoko ha esaminato i documenti informativi delle sei diocesi cattoliche del Paese e quelli raccolti in 43 congregazioni religiose cattoliche; la ricerca ha incluso, ...

