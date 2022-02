Nato, Di Maio sente Stoltenberg: fermi su valori, ma dialogo con Mosca (Di venerdì 4 febbraio 2022) Colloquio telefonico tra Luigi Di Maio e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il ministro degli Esteri, fa sapere una nota della Farnesina, ha sottolineato 'la necessità per la Nato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Colloquio telefonico tra Luigi Die il Segretario generale della, Jens. Il ministro degli Esteri, fa sapere una nota della Farnesina, ha sottolineato 'la necessità per ladi ...

Nato, Di Maio sente Stoltenberg: fermi su valori, ma dialogo con Mosca Colloquio telefonico tra Luigi Di Maio e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il ministro degli Esteri, fa sapere una nota della Farnesina, ha sottolineato "la necessità per la Nato di ...

Ucraina: Di Maio sente l'omologo francese Le Drian, "sostegno a integrità territoriale e a dialogo Nato - Russia" Mondo - Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo francese Jean - Yves Le Drian sulla situazione al confine russo - ucraino. Ne dà notizia la ...

