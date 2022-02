Nainngolan | «Spalletti l’allenatore che mi ha dato di più Quello della fiction su Totti non è lui»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Radjaparla di, lo fa in un’intervista a Repubblica:che le hadi più? «: con lui, ho fatto il miglior annomia carriera, a livello di squadra e individuale». Ha visto la serie tv su? «Sì, e ho pensato: l’unico che assomiglia davvero èche interpreta me. Gli altri zero, anche. Di vero c’era che a Bergamo, primapartita, Ioe Pjanic avevamo giocato fino a tardi. Ma non a carte, era un giochino sul computer. Però quella scena, conche ci aspetta in corridoio è vera. Altre cose invece non le ricordavo». Ora può dircelo: trae ...