Milan, Pioli sorride: Tomori recupera dall’infortunio con largo anticipo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fikayo Tomori si è allenato in gruppo ed è da considerarsi recuperato. Il Milan accoglie l'inglese, che è rientrato prima del previsto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fikayosi è allenato in gruppo ed è da considerarsito. Ilaccoglie l'inglese, che è rientrato prima del previsto

Advertising

ParliamoDiNews : Milan, Giroud: `Vinciamo il derby e puntiamo allo Scudetto! Pioli ci mette tanta pressione` #milan #giroud… - infoitsport : Prima Pagina IN Edicola: Milan e Napoli alleate contro l’Inter. Pioli alla Gasperini - ZlatanSs89 : RT @milan_risorto: @NandoPiscopo1 @dello__98 Come si fa a parlare di modulo nel Milan di Pioli* Spoiler: il centrocampo a 3 in fase di pos… - milan_risorto : @NandoPiscopo1 @dello__98 Come si fa a parlare di modulo nel Milan di Pioli* Spoiler: il centrocampo a 3 in fase d… - internewsit : Prima Pagina IN Edicola: Milan e Napoli alleate contro l'Inter. Pioli alla Gasperini - -