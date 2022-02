Maiorca vs Cadice | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Due squadre in difficoltà della Liga si scontreranno allo stadio Visit Mallorca sabato 5 febbraio, quando il Mallorca, 17° in classifica, accoglierà il Cadiz, 18° in classifica. Il Mallorca entrerà in gara dopo la sconfitta per 1-0 contro il Rayo Vallecano in Copa del Rey mercoledì, mentre il Cadiz ha perso 2-1 contro il Valencia nella stessa competizione nella stessa notte. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Un rigore nel primo tempo di Oscar Trejo ha permesso al Rayo di vincere 1-0 contro il Mallorca in Copa del Rey mercoledì, con i Pirati che sono stati eliminati nella fase dei quarti di finale della competizione. Il Mallorca ora tornerà a concentrarsi sulla Liga, dove non ha ...