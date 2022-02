Le Iene | i conduttori sono Teo Mammucari e Belen Rodriguez

Advertising

GiuseppeporroIt : Le Iene, ecco chi saranno i conduttori della nuova edizione del format #leiene - POPCORNTVit : Le Iene, salta il ritorno della Marcuzzi: Belen e Mammucari nuovi conduttori - ParliamoDiNews : Le Iene, annunciati i due super conduttori della nuova edizione! #iene #annunciati #super #conduttori #nuova… - IsaeChia : #LeIene, annunciati i due super conduttori della nuova edizione! - monicapapagna : Comunque quando facevo la fotografa a Sanremo i giornalisti erano delle iene, pronti a massacrare chiunque e a tira… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene conduttori

I nomi di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari comeufficiali di Le, per adesso, dovrebbero essere presi con le dovute pinze. Se la notizia fosse ufficializzata da Mediaset, Lesarà ...... Le, è stato il blog DavideMaggio.it , che in merito scrive: Come annunciato da Davide Maggio su Instagram, idel programma di Davide Parenti saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari. ...Ella è stata la conduttrice di diversi programmi televisivi seguiti dagli spettatori fra cui L’Isola dei famosi, Festivalbar, Le Iene e il Grande Fratello anche se, nonostante il buon riscontro e il ...Stando a quanto riferisce il sito DavideMaggio.it finalmente è stata presa una decisione sulla conduzione della nuova edizione de Le Iene: Belen Rodriguez e Teo Mammucari sono i nuovi conduttori de Le ...