Il calcio lento e sadico dell’Egitto

L'Egitto è una nazione di più di 100 milioni di abitanti pazza per il calcio. Lì si gioca il più importante derby d'Africa tra Al-Alhy e Zamalek, una rivalità che affonda radici nei conflitti di classe del Cairo e che ora divide il paese solo per legami familiari. Fuori dal continente, però, anche se ha in rosa un fuoriclasse, l'Egitto non è la prima Nazionale africana che viene in mente, o almeno quella con più talento. Questo forse perché ai Mondiali non ha mai raggiunto risultati di prestigio o giocato partite iconiche. Certo, è stata la prima nazionale africana a partecipare a un Mondiale, nel 1934, ma dopo l'ha giocato solo nel 1990 e nel 2018. Prima dell'Egitto penserete al Camerun, alla Nigeria, al Senegal, all'Algeria, al Marocco, alla Costa d'Avorio. Squadre che hanno giocato grandi mondiali, o che riforniscono ...

