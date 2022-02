Giustizia | Caiazza penalisti | “Bene riferimento Mattarella ad avvocatura | no riforma a 4 occhi con Anm’

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Per la prima volta il presidente della Repubblica ha nominato l’, insieme con la magistratura, per realizzare il processo delle riforme. Ma noi sulladell’ordinamento giudiziario siamo stati tenuti fuori dal primo momento, mentre su quella del processo penale abbiamo dato un contributo anche importante”. Così Gian Domenico, presidente dell’Unione delle Camere penali, interpellato dall’Adnkronos, torna sui passaggi dedicati allanell’intervento del Capo dello Stato, Sergio. “Continuiamo a ritenere che lacosì impostata sia totalmente insufficiente rispetto ai problemi che affronta – sottolinea – e ci auguriamo che anche dopo questa sollecitazione noi veniamo convocati per sentire il punto di vista ...

