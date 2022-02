Fiorentina-Lazio | Sarri | “Acerbi out Mercato? Inutile parlarne | è chiuso”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Maurizioha presieduto la conferenza stampa di, interessante confronto valido per la Serie A 2021/2022.ano suldi gennaio, per evitare di destabilizzare l’organico biancoceleste in un momento delicato della stagione; il tecnico toscano ha offerto un resoconto lucido sull’importanza del match con i viola, portando alla luce però alcune problematiche relative agli assenti. Tra i giocatori out spicca Francesco, leader della retroguardia biancoceleste. Di seguito le dichiarazioni diin conferenza stampa, divise per argomenti specifici trattati ai microfoni della stampa. MOMENTO DELICATO – “Dobbiamo confrontarci con lae capire se siamo migliorati in fase difensiva. Aspetto la partita di ...

Maurizio Sarri ha presieduto la conferenza stampa di Fiorentina-Lazio, interessante confronto valido per la Serie A 2021/2022. No comment sarriano sul mercato di gennaio, per evitare di destabilizzare ...Lo ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di campionato fra Fiorentina e Lazio in programma domani sera al Franchi e in merito alla cessione di Dusan Vlahovic.