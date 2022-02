Elisa, il testo di “What A Feeling” tra le cover in gara stasera a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Elisa, accompagnata da Elena D’Amario ballerina professionista di Amici, stasera si esibirà per la gara cover dedicata ai brani nazionali ed internazionali pubblicati tra gli anni Sessanta e Novanta: l’artista di Monfalcone ha scelto un testo in inglese entrato anche nei cuori degli appassionati di cinema, What A Feeling, colonna sonora del cult movie Flashdance. Scritto ed interpretato da Irene Cara, la musica è di Giorgio Moroder, ha vinto nel 1984 l’Oscar per la Migliore Canzone ed il Golden Globe. Il titolo completo è Flashdance…What A Feeling. La celebre scena che vede Alex eseguire il provino di danza ha come sottofondo il brano che ha collezionato successi di vendite in tutto il mondo. In Italia è stato certificato disco di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), accompagnata da Elena D’Amario ballerina professionista di Amici,si esibirà per ladedicata ai brani nazionali ed internazionali pubblicati tra gli anni Sessanta e Novanta: l’artista di Monfalcone ha scelto unin inglese entrato anche nei cuori degli appassionati di cinema,, colonna sonora del cult movie Flashdance. Scritto ed interpretato da Irene Cara, la musica è di Giorgio Moroder, ha vinto nel 1984 l’Oscar per la Migliore Canzone ed il Golden Globe. Il titolo completo è Flashdance…. La celebre scena che vede Alex eseguire il provino di danza ha come sottofondo il brano che ha collezionato successi di vendite in tutto il mondo. In Italia è stato certificato disco di ...

Advertising

tunnatunna_ : Il testo della canzone di Irama è migliore di quello di Elisa.?? Né deve mangare di cereali per avere la pena di El… - Mawrdock : Ad esempio a me quella di Elisa è quella di Mahmood e Blanco piacciono ma non devo soffermarmi sul testo perché alt… - statodelsud : What a feeling di Irene Cara da Flashdance cantato da Elisa a Sanremo: testo e traduzione - Pino__Merola : What a feeling di Irene Cara da Flashdance cantato da Elisa a Sanremo: testo e traduzione - siria_sidoti : Opinione mia su #Sanremo2022 : - la canzone di Irama ha testo, musica e significato bellissimi - canzoni belle e mo… -