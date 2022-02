Diretta Sanremo 2022 | serata cover Beppe Vessicchio sul palco con Le Vibrazioni Sorpresa Jovanotti con Morandi

Advertising

fanpage : 'Sarebbe il mio sogno, mi piacerebbe vedere la nuova leva, le nuove generazioni'. @GiuliaSalemi93 ci ha raccontato… - Raiofficialnews : “Sulle piattaforme digitali è Sanremo, Sanremo, Sanremo! Sono 17 mln le interazioni social generate dalle tre serat… - IlContiAndrea : Radio Kiss Kiss presenta “Il Festival del Festival” condotto da Pippo Pelo con Gigi e Ross e l’inviata speciale Giu… - Chiara20539400 : RT @fanpage: Ora #ilmiosanremo ha un senso. È tornato Beppe Vessicchioooooo (che ci fa anche guadagnare punti al #fantasanremo) ?? #ilmiosan… - vitcastagna : RT @fanpage: Viso pulito, simpatia e talento. Maria Chiara Giannetta fa il suo esordio a #Sanremo2022 con un’entrata volutamente buffa. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Sanremo

Mahmood e Blanco sono apparsi così ieri, nel corso dellaInstagram con "Corriere", condotta da Andrea Laffranchi. Dalla prima sera sono in vetta ai pronostici del Festival ("Ma ricordiamoci ...Via alla serata delle cover: in scena le rivisitazioni di brani degli anni '60, '70, '80 e '90. Tra le sorprese Jovanotti, che duetterà con Gianni Morandi. Inizia Noemi " elegantissima nel suo abito ...“Dirige l’orchestra, il maestro Beppe Vessicchio”. Quante volte abbiamo sentito questa frase in diretta dall’Ariston di Sanremo. Beppe Vessicchio è ormai una vera e propria istituzione del Festival e ...Distrutti ma felici. Mahmood e Blanco sono apparsi così ieri, nel corso della diretta Instagram con «Corriere», condotta da Andrea Laffranchi. Dalla prima sera sono in vetta ai pronostici del Festival ...