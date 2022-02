Crisi Lega | crollo nei sondaggi e sui social Ma Salvini assicura | “Nessuno strappo nel governo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – È opportuno e logico parlare didella. Per una serie di ragioni, riassunte da Repubblica. Ladellaneie suiL’elezione bis di Sergio Mattarella non ha fatto bene a Matteo. Un’ovvietà, forse, ma farci fronte è tutt’altra storia. E così ladellasi riflette anzitutto neldei, che solo qualche giorno fa davano il Carroccio al 17,2 contro il 19,1 di un mese fa, adesso si rileva, per bocca di Antonio Noto, unaddirittura più consistente: “Il livello di fiducia è sceso di tre-quattro punti”, afferma lo stessosta. E suinon va meglio. Le critiche ...