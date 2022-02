Covid: Austria, domani entra in vigore l'obbligo vaccinale (Di venerdì 4 febbraio 2022) In Austria domani entra in vigore l'obbligo vaccinale. La legge è stata infatti pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale di Vienna, dopo la firma del presidente Alexander Van der Bellen. L'obbligo è stato varato lo scorso 20 gennaio dal Nationalrat ed è stato approvato giovedì anche dal Bundesrat, la ... Leggi su ansa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ininl'. La legge è stata infatti pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale di Vienna, dopo la firma del presidente Alexander Van der Bellen. L'è stato varato lo scorso 20 gennaio dal Nationalrat ed è stato approvato giovedì anche dal Bundesrat, la ...

