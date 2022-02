Conte vede Draghi e gli assicura massima compattezza del M5S (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Oggi sono qui in questa piazza non a parlare di caselle di governo, posti, accordi per formare un nuovo govenro, ma sono stato qui a parlare di urgenze per i cittadini, è quello che ci siamo proposti,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Oggi sono qui in questa piazza non a parlare di caselle di governo, posti, accordi per formare un nuovo govenro, ma sono stato qui a parlare di urgenze per i cittadini, è quello che ci siamo proposti,...

Advertising

fattoquotidiano : “LAVORIAMO PER UNA PRESIDENTE DONNA”. L’annuncio di Salvini, la conferma di Conte: l’ipotesi è Elisabetta #Belloni.… - fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - fattoquotidiano : QUIRINALE / ULTIM'ORA Conte: “Stiamo lavorando per avere una presidente donna” Ecco cosa sta accadendo:… - direpuntoit : #Conte incontra #Draghi e parla del #M5s: 'Se sento Beppe #Grillo? Sì, tutti i giorni”. - globalistIT : Illusionismo puro... #conte #draghi -