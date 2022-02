Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 99.522 su 884.893 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 433 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -17, mentre quelli ordinari a -324. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 210.353. Mentre il tasso di positività si aggira intorno all’11,2% (-1.1%). L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala lievemente l’indice di trasmissibilità Rt. Questa settimana l’Rt si abbassa a 0,9 rispetto alla settimana precedente dove era pari a 0.97. Mentre “si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti (28 ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 99.522 su 884.893 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 433 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a -17, mentre quelli ordinari a -324. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 210.353. Mentre il tasso di positività si aggira intorno all’11,2% (-1.1%). L’incidenza settimanale nazionale si è stabilizzata mentre cala lievemente l’indice di trasmissibilità Rt. Questa settimana l’Rt si abbassa a 0,9 rispetto alla settimana precedente dove era pari a 0.97. Mentre “si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti (28 ...

