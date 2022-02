Clamoroso al Gf Vip: Katia bacia sulla bocca Delia (VIDEO): il web impazzisce (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip è andata in scena un momento hot tra Delia e Katia con quest’ultima che ha baciato sulle bocca la venezuelana: tutto è successo durante un partita di biliardo con la soprano che ad un certo punto ha rimproverato la modella: “Adesso giochiamo bene però…. Delia ha subito replicato: “Adesso ho L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso contro Katia: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Caos al Gf Vip: Katia minaccia Nathaly (VIDEO): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip, Mirian attacca Soleil e difende Delia: “Io sono dalla tua parte. Quella tra loro non era…” ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella casa del GF Vip è andata in scena un momento hot tracon quest’ultima che hato sullela venezuelana: tutto è successo durante un partita di biliardo con la soprano che ad un certo punto ha rimproverato la modella: “Adesso giochiamo bene però….ha subito replicato: “Adesso ho L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, amico di Manuel furioso contro: “Cafona, rasenti il ridicolo. Fatti prestare la carrozzina…” Caos al Gf Vip:minaccia Nathaly (): “Questa la pagherai, con quella faccia che…” Gf Vip, Mirian attacca Soleil e difende: “Io sono dalla tua parte. Quella tra loro non era…” ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, clamoroso gesto di Alex Belli: la risposta di Soleil stupisce - paolamontef : RT @Quellochetutti1: Errore clamoroso della regia del Gf Vip! ??????? Va in onda un confessionale spinto di Barú su Mediaset Extra. Ecco cosa… - Quellochetutti1 : Errore clamoroso della regia del Gf Vip! ??????? Va in onda un confessionale spinto di Barú su Mediaset Extra. Ecco c… - MAIKOL1212 : Sondaggio Grande Fratello Vip stasera: ribaltone clamoroso ... - MENUETTOit : #Food e #Music: GF Vip, sabato sera bollente per Delia: il gesto clamoroso, fan spiazzati - -