Calcio: Per stampa inglese Eriksen potrebbe andare ai Mondiali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buone speranze per l'ex Inter e per la Danimarca secondo "The Times" LONDRA (INGHILTERRA) - Christian Eriksen potrebbe giocare ai Mondiali di Calcio di fine anno con la sua Danimarca, già qualificata ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buone speranze per l'ex Inter e per la Danimarca secondo "The Times" LONDRA (INGHILTERRA) - Christiangiocare aididi fine anno con la sua Danimarca, già qualificata ...

