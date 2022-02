Blanco e Mahmood improvvisano un concerto sul balcone dell' hotel | il video

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Unimprovvisato sul. E' quello messo in piedi, in quattro e quattr'otto, da, che hanno voluto così deliziare i fan accorsi sotto il loro albergo a Sanremo. Primi nella classifica...

Cheabbiano puntato tutto sulle emozioni e il romanticismo per la loro partecipazione a Sanremo 2022 ( LO SPECIALE - LA SCALETTA ) è una scelta evidente sia dal loro inedito, il già ...Massimiliano Pani e Benedetta Mazzini, figli Mina/ "Stima e apprezza Vasco Rossi" MASSIMILIANO PANI: 'MIA MADRE CONQUISTATA DA' Nel prosieguo della sua apparizione radiofonica a 'Un ...Ebbene, la nuova classifica vede al comando Mahmood & Blanco seguiti da Elisa, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni ed Emma. In settima posizione c’è Massimo Ranieri seguito da Fabrizio Moro, La ..."Si, ogni tanto vado li con lei a commentare, lei lo segue tutto con attenzione, quasi come un lavoro". Qual è la canzone che è piaciuta di più a sua madre? "Quella di Mahmood e Blanco - ha risposto ...