Benevento a caccia del primato | col Parma prende quota la vittoria giallorossa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinque punti separano ildal primo posto in Serie B attualmente occupato dal Lecce. L’obiettivo della promozione in Serie A è più vivo che mai, ma per mantenere il passo delle squadre di vertice è vietato sbagliate. Sabato i campani scendono in campo contro ilda favoriti secondo le quote dei betting analyst: come riporta Agipronews, i padroni di casa vedono il successo a 2,08 su 888sport.it, mentre unaesterna degli emiliani vale 3,90. Nel mezzo il pareggio, fissato a 3,10. I pronostici non danno però spacciati i ducali, che arrivano in Campania per fare la partita: il Goal prevale a 1,76, mentre il No Goal si gioca a 1,98. Difficile invece l’Over, offerto a 2,05, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 1,73. Ecco perché tra i risultati ...