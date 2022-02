Atletica, meeting Berlino 2022: Marcell Jacobs trionfa nei 60 metri in 6.51 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buon ritorno di Marcell Jacobs dopo l’eccezionale Olimpiade di Tokyo in cui ha vinto due ori. L’azzurro per la prima volta da quelle giornate campali torna in pista al meeting di Berlino, dove era ai nastri di partenza dei 60 metri piani, e non sfigura affatto. Il campione d’Europa in carica chiude in 6.51 la finale, sbaragliando la concorrenza e avvicinandosi al record italiano che detiene in 6.47. Ottimo inizio di stagione per il campione olimpico in carica, che in semifinale aveva iniziato invece un po’ con il freno a mano tirato. Nella batteria, infatti, partenza non strepitosa per Jacobs, che cresce però alla distanza. La corsia centrale gli consente di gestire la situazione e con uno sprint davvero poderoso negli ultimi venti metri riesce a piazzare l’acuto in ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Buon ritorno didopo l’eccezionale Olimpiade di Tokyo in cui ha vinto due ori. L’azzurro per la prima volta da quelle giornate campali torna in pista aldi, dove era ai nastri di partenza dei 60piani, e non sfigura affatto. Il campione d’Europa in carica chiude in 6.51 la finale, sbaragliando la concorrenza e avvicinandosi al record italiano che detiene in 6.47. Ottimo inizio di stagione per il campione olimpico in carica, che in semifinale aveva iniziato invece un po’ con il freno a mano tirato. Nella batteria, infatti, partenza non strepitosa per, che cresce però alla distanza. La corsia centrale gli consente di gestire la situazione e con uno sprint davvero poderoso negli ultimi ventiriesce a piazzare l’acuto in ...

Advertising

zazoomblog : Atletica meeting Berlino 2022: Marcell Jacobs torna in 6.57 nei 60 metri e vola in finale - #Atletica #meeting… - ToreDeriu : RT @sportface2016: #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - sportface2016 : #Atletica, #Jacobs torna in pista a #Berlino: 6.57 nei 60 metri e vola in finale - RunnersToscana : RT @atleticaitalia: #atletica ?? DIRETTA TV su RaiSport+HD per il debutto di Marcell Jacobs a Berlino ???? venerdì dalle 17 in onda il meeti… -