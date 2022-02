Allegri, rivoluzione a centrocampo: ne vuole mandare via tre (Di venerdì 4 febbraio 2022) In attesa del ritorno in campo, Allegri sta pensando al prossimo mercato; il tecnico, infatti, vuole completare la rivoluzione a centrocampo. Terminato da poco il mercato invernale, Allegri sta già pensando a quello estivo; il tecnico bianconero ha intenzione di cambiare completamente look al centrocampo con la cessione di tre giocatori. Getty ImagesLe cessioni di Bentancur e Ramsey non sembrano essere bastate ad Allegri; il tecnico bianconero, nella prossima sessione di mercato, vuole continuare la rivoluzione iniziata a gennaio andando a rivoluzionare del tutto il centrocampo. Emma Marrone fa impazzire: il vestito è cortissimo e svela un tatuaggio inaspettato Sono tre, infatti, i giocatori che ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) In attesa del ritorno in campo,sta pensando al prossimo mercato; il tecnico, infatti,completare la. Terminato da poco il mercato invernale,sta già pensando a quello estivo; il tecnico bianconero ha intenzione di cambiare completamente look alcon la cessione di tre giocatori. Getty ImagesLe cessioni di Bentancur e Ramsey non sembrano essere bastate ad; il tecnico bianconero, nella prossima sessione di mercato,continuare lainiziata a gennaio andando a rivoluzionare del tutto il. Emma Marrone fa impazzire: il vestito è cortissimo e svela un tatuaggio inaspettato Sono tre, infatti, i giocatori che ...

