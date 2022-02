Vettura AMAT Palermo – Monreale affollata | calci e pugni sull’autista | vola un estintore

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Unatroppo, la gente pigiata, impossibilitata a rispettare le distanze minime di sicurezza previste dalle misure anticovid, un autista che chiede ai passeggeri di non invadere il suo spazio di guida delimitato dalla catenella bianca e rossa. Forse sono questi gli ingredienti ma che non possono mai giustificare la situazione paradossale che si è verificata ieri all’interno di unadella linea 389 dell’, e che ha portato all’aggressione dell’autista. SI tratta della linea che collega la città dicon quella di. 22 corse giornaliere (11 di andata e 11 di ritorno). La prima corsa daè alle 07,00, l’ultima alle 19,35. Da– piazza Indipendenza la prima corsa è prevista ...

...sentito l'autista che ci ha confermato che questa mattina presenterà denuncia - dicono dell'- ... È incredibile che vi sia una sola, sulla linea 389, che collega Palermo con Monreale, una ...... queste aggressioni sono intollerabili' - ha dichiarato la società di trasportia ...comunale Igor Gelarda - È incredibile che sulla linea che collega Palermo con Monreale ci sia una sola, ...La nota di Amat "Abbiamo sentito l'autista che ci ha ... stiamo soffrendo una carenza di mezzi e di autisti. Abbiamo poche vetture per coprire la tratta da Monreale a Palermo.Un autista della compagnia Amat in servizio sulla linea autobus 389 ... Purtroppo in questi mesi stiamo soffrendo una carenza di mezzi e di autisti. Abbiamo poche vetture per coprire la tratta da ...