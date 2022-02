Traffico Roma del 03-02-2022 ore 15:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione in tangenziale Traffico rallentato in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Salaria diversi gli incidenti segnalati al momento dalla polizia locale in città in via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via Pontina su via di Torre fiscale in prossimità di via Appia Nuova è in via dei Prati Fiscali all’altezza di via Cavriglia prima osso invece l’incidente avvenuto in precedenza su via Pontina Code in via di smaltimento tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia in corso la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica che è concluso il giuramento si recherà all’altare della Patria per deporre una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee in base alle esigenze dettagli di queste e di altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione in tangenzialerallentato in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Salaria diversi gli incidenti segnalati al momento dalla polizia locale in città in via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via Pontina su via di Torre fiscale in prossimità di via Appia Nuova è in via dei Prati Fiscali all’altezza di via Cavriglia prima osso invece l’incidente avvenuto in precedenza su via Pontina Code in via di smaltimento tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia in corso la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica che è concluso il giuramento si recherà all’altare della Patria per deporre una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee in base alle esigenze dettagli di queste e di altre notizie sul sito ...

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Caserta Nord (Km 733,7) e A1 Allacciamento A3… - TgrRaiVeneto : Un intervento che migliorerà il traffico nel quartiere di borgo Roma e nei centri abitati di Cadidavid e Buttapietr… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: incidente risolto, RIAPERTA l'uscita di Barberino di Mugello provene… - viabilitasdp : 14:54 #A25 Lavori tra Magliano dei Marsi e Bivio A25/A24 Roma-Teramo fino alle 22:52 del 03/02/2022 - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente - Via di Torre del Fiscale altezza Via Appia Nuova ??????Rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio -