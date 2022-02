Tra Zalone e Cesarini, a Sanremo ogni pretesto è buono per litigare (Di giovedì 3 febbraio 2022) Serve subito un diagramma di Venn tra quelli che ieri sera hanno amato tanto il monologo della Cesarini che li ha resi persone migliori e quelli che non trovano mai divertente Checco Zalone ma soprattutto hanno detestato il tema di ieri sera: delle battaglie che ci stanno a cuore è vietato riderne, si può e deve solo piangere. Questione di schieramenti, identità, paranoie nel festival dove i più froci sono tutti etero, come sempre. Sarà più probabilmente che ogni pretesto è buono per litigare. Sarà anche che non ci basta più ridere o piangere ma dobbiamo subito cercare il consenso e creare le squadre. Ieri sera a farci sentire dei mostri perché non piangevamo erano i sostenitori di Lorena Cesarini. È nata a Dakar ma si è trasferita a Roma (e uno già pensa che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Serve subito un diagramma di Venn tra quelli che ieri sera hanno amato tanto il monologo dellache li ha resi persone migliori e quelli che non trovano mai divertente Checcoma soprattutto hanno detestato il tema di ieri sera: delle battaglie che ci stanno a cuore è vietato riderne, si può e deve solo piangere. Questione di schieramenti, identità, paranoie nel festival dove i più froci sono tutti etero, come sempre. Sarà più probabilmente cheper. Sarà anche che non ci basta più ridere o piangere ma dobbiamo subito cercare il consenso e creare le squadre. Ieri sera a farci sentire dei mostri perché non piangevamo erano i sostenitori di Lorena. È nata a Dakar ma si è trasferita a Roma (e uno già pensa che ...

