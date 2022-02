Torino | ecco Pellegri | “Juric può aiutarmi | con lui ho un bel rapporto e mi dà fiducia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa. Nelle ultime ore di mercato all’ombra della Mole sono arrivati Pietrodal Milan e Samuele Ricci dall’Empoli, rinforzi fortemente voluti dal tecnico, citato in particolare dall’attaccante classe 2001: “Sto meglio e mi sto allenando bene, so che i metodi dimi possono aiutare. Abbiamo un bel, lui fu il primo a darmi. In una squadra con tanti giovani è più facile integrarsi, il progetto è valido e c’è tanta gente di prospettiva, e sono convinto che sia stata la scelta giusta. Ho realizzato il sogno di giocare in serie A, ora voglio affermarmi, conquistare la Nazionale e raggiungere gli obiettivi con il Toro”. Mentre il centrocampista, reduce dallo stage con la Nazionale, ha sposato appieno ...