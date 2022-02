The Miz: “Randy Orton è il miglior performer che ci sia, è davvero incredibile” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Randy Orton è un vero veterano nel mondo del pro wrestling, dato che ha combattuto all’interno dello squared circle per quasi due decenni. Si è guadagnato il rispetto dei fan e delle superstar della WWE ed è visto come un vero leader dello spogliatoio. The Viper sarà sicuramente inserito nella Hall Of Fame una volta appesi gli stivali al chiodo. Molti fan si chiedono anche cosa farà quando si ritirerà dalle scene. In una recente intervista su Cheap Heat podcast, a The Miz è stato chiesto chi pensa sia il miglior lavoratore in-ring della compagnia in questo momento, e ha parlato di Randy Orton. Le sue parole “Ci sono una manciata di persone che hanno lavorato e che sono ancora qui. Conoscete Kofi, Dolph, io, Randy a tempo pieno. Anche Edge è ovviamente presente, ma va e ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 3 febbraio 2022)è un vero veterano nel mondo del pro wrestling, dato che ha combattuto all’interno dello squared circle per quasi due decenni. Si è guadagnato il rispetto dei fan e delle superstar della WWE ed è visto come un vero leader dello spogliatoio. The Viper sarà sicuramente inserito nella Hall Of Fame una volta appesi gli stivali al chiodo. Molti fan si chiedono anche cosa farà quando si ritirerà dalle scene. In una recente intervista su Cheap Heat podcast, a The Miz è stato chiesto chi pensa sia illavoratore in-ring della compagnia in questo momento, e ha parlato di. Le sue parole “Ci sono una manciata di persone che hanno lavorato e che sono ancora qui. Conoscete Kofi, Dolph, io,a tempo pieno. Anche Edge è ovviamente presente, ma va e ...

