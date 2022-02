Salvini: “Tornare alla normalità è un dovere. Stato di emergenza finisce a marzo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LucillaMasini : Draghi sulla Dad: 'Prendo atto della scelta della Lega, ma sono misure necessarie per tornare alla normalità e le p… - gallina_di : RT @gallina_di: @K274863601 @Quirinale @Palazzo_Chigi @robersperanza Fin troppo facile nascondersi dietro il reato di “vilipendio” per taci… - clarissa_gmai : RT @laramps: @DottorWatson Se si fa un giro tra i leghisti sui social se ne accorge, sono furiosi. È il motivo per il quale Salvini vorrebb… - SoniaLaVera : RT @gallina_di: @K274863601 @Quirinale @Palazzo_Chigi @robersperanza Fin troppo facile nascondersi dietro il reato di “vilipendio” per taci… - Califfo711 : RT @lillyinlove444: @dottorbarbieri Per fortuna c'è stata la dura presa di posizione della lega. Altrimenti sarebbe andata peggio. Ora salv… -