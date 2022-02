Quirinale, oggi il giuramento di Sergio Mattarella: Salvini, positivo al Covid, non ci sarà – IN AGGIORNAMENTO (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Per me è una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”. Queste le prime parole di Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento. “Adempirò al mio dovere secondo i principi della Costituzione. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno ad essere il punto di riferimento della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Per me è una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi”. Queste le prime parole dinel suo discorso di insediamento. “Adempirò al mio dovere secondo i principi della Costituzione. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno ad essere il punto di riferimento della L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - sindacoConte : RT @AnciDigitale: Decaro oggi al Quirinale: “Testimonierò l’affetto e la vicinanza dei sindaci per Mattarella” - lori_gianna : RT @LaVeritaWeb: Almeno tre anomalie nel bis al Quirinale. Oggi Mattarella dica quando si dimetterà -