Quirinal Tango, alle 17 la diretta nel giorno dell’insediamento di Mattarella. Ospite di Antonio Padellaro è Peter Gomez (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ultima puntata, nel giorno del discorso di insediamento di Sergio Mattarella, di ‘Quirinal Tango’ il talk in diretta streaming alle 17 a cura delle redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it insieme alla squadra di Loft Produzioni. Sul sito del quotidiano e sui vari canali social è stato trasmesso tutti i giorni della settimana scorsa fino all’elezione del presidente della Repubblica, avvenuta sabato 29 gennaio. Il talk vedrà, come sempre, la presenza dell’ideatore della rubrica, Antonio Padellaro e la conduzione di Silvia D’Onghia. Hanno partecipato Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Tomaso Montanari, Maddalena Oliva, Luca Sommi, Silvia Truzzi, Salvatore Cannavò e David Perluigi con collegamenti da Milano con Giuseppe Pipitone e Martina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ultima puntata, neldel discorso di insediamento di Sergio, di ‘’ il talk instreaming17 a cura delle redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it insieme alla squadra di Loft Produzioni. Sul sito del quotidiano e sui vari canali social è stato trasmesso tutti i giorni della settimana scorsa fino all’elezione del presidente della Repubblica, avvenuta sabato 29 gennaio. Il talk vedrà, come sempre, la presenza dell’ideatore della rubrica,e la conduzione di Silvia D’Onghia. Hanno partecipato Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Tomaso Montanari, Maddalena Oliva, Luca Sommi, Silvia Truzzi, Salvatore Cannavò e David Perluigi con collegamenti da Milano con Giuseppe Pipitone e Martina ...

Advertising

fattoquotidiano : .@tomasomontanari:'Tina Anselmi diceva che quando al vertice dello Stato c'è anche solo una figura sotto ricatto la… - fattoquotidiano : .@tomasomontanari:'Mattarella si è messo pesantemente in gioco quando ha deciso di dire che questo era un governo d… - fattoquotidiano : .@a_padellaro:'Casini è come Picasso: ha una serie di periodi. Mi ero dimenticato fosse stato anche eletto nelle li… - tutto_travaglio : #Travaglio a Quirinal Tango: “Per il Colle ci vorrebbe un giurista - Il Fatto Quotidiano - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: #QuirinalTango ora in diretta con @a_padellaro, @tomasomontanari e Martina Castigliani. In collegamento dalla Camera,… -